L'Arcom a haussé le ton. Le régulateur vient d’annoncer une double mise en demeure contre Pornovore et Chaturbate, deux sites pornographiques qui n'ont toujours pas installé de vérification d'âge, dans le prolongement d’une série de courriers envoyés en mars à cinq plateformes du même type. Trois d'entre elles ont depuis corrigé le tir. Les deux autres restent accessibles aux mineurs, sans contrôle. La loi ne le permet plus. Depuis mai 2024, la SREN impose un filtre strict sur les contenus pour adultes. L’Arcom peut désormais sévir : blocage, déréférencement, amendes. Chaturbate et Pornovore ont deux semaines pour changer les choses.