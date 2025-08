« Constatant que les sites concernés ne s'étaient pas mis en conformité avec la loi, le collège de l'Arcom a décidé de les mettre en demeure de se conformer à leurs obligations » a expliqué le régulateur, qui donne trois semaines à ces plateformes pour enfin bloquer l'accès aux mineurs.

Et gare à ceux qui ne respecteraient pas la mise en demeure. Car, en cas d'échec, « l'Arcom engagera une procédure de déréférencement et de blocage à leur encontre ». Cette annonce s'effectue alors que la répression contre le contenu pornographique en accès libre se fait un peu plus forte en Europe, notamment au Royaume-Uni, où la promulgation du Only Safety Act a eu des répercussions sur ce que l'on peut voir sur X en France.

Les plateformes incriminées vont-elles faire le même choix que Pornhub, et tout simplement mettre fin à leur accessibilité en France ? Ou alors vont-elles pouvoir mettre en place rapidement un système prouvant leur sérieux ?