Star Wars : L'Ascension de Skywalker est en salles. Que vaut ce dernier opus de la saga ?

Credits : Disney / Lucasfilm

La guerre des réals

« Toujours en mouvement est l'avenir »

Le cinéaste a t-il réussi à tenir ce pari très ambitieux ?Que cet épisode final était à la fois attendu et redouté ! Deux ans après sa sortie,continue d'entretenir la scission entre les spectateurs très impressionnés par les audaces de Rian Johnson (un groupe dont votre serviteur fait fièrement partie) et les fans historiques, toujours furieux que l'on ait cassé leur jouet et osé détruire certains éléments emblématiques pour proposer une vision finalement plus neuve de cet univers.J.J. Abrams, qui avait déjà réaliséen 2015, a ici accepté la mission, quasi impossible, de réconcilier les deux clans, de créer un consensus au sein de la communauté mais également, nous le disions, de boucler une fois pour toutes l'histoire des Skywalker, en même temps que celle de Rey et de Kylo Ren. Et soyons clairs, dès le départ, la déception est à la hauteur des attentes...Le réalisateur-scénariste expose les origines du retour de l'Empereur dès le texte déroulant, avec un laxisme assez stupéfiant, nous demandant de prendre ces retournements de situation pour argent comptant alors qu'ils n'ont jamais été posés dans les deux épisodes précédents.La première heure du film est à l'avenant. Nouveaux personnages, nouvelle menace, nouveaux environnements, le tout introduit au chausse-pied dans un premier acte obèse qui essaie tant bien que mal de développer une intrigue pas franchement palpitante.Pour nous faire accepter la chose, J.J. Abrams ponctue le récit de péripéties et de scènes d'action, spectaculaires à l'image certes, mais dénuées d'émotions... et impose un rythme à 100 à l'heure pour éviter que le spectateur ne se pose la moindre question sur ce qu'il est en train de voir. Fatiguant...La deuxième heure, enfin, va se concentrer sur les personnages, parmi lesquels Rey et Kylo Ren restent le cœur de cet épisode et de cette trilogie. Leur relation est correctement développée, même légèrement enrichie, et le film décolle dès qu'ils apparaissent à l'image.On peut également souligner le rôle de C3-PO, bien plus important qu'à l'accoutumée et réel vecteur d'émotions pour les fans, ainsi que le retour de Carrie Fisher en Princesse Leia, malgré une incrustation, parfois très étrange, de sa prestation.Malheureusement, le film retombe très vite dans ses travers.a connu un développement compliqué, avec un scénario écrit presque à-même le tournage, et cela se ressent à chaque minute de visionnage. Oui, ce dernier opus apporte des réponses, mais elles semblent toutes sorties du chapeau : en souhaitant contenter tout le monde le film ne s'adresse à personne.J.J. Abrams, visiblement furieux d'avoir vu son travail surgentiment détourné par Rian Johnson, passe son temps à vouloir réparer ce qui n'était pas cassé. En résulte quelques retournements de situation totalement artificiels jusqu'à une réplique franchement mesquine qui crache au visage deset de ses fans. On ne s'attendait pas, en voyant le dernier épisode de, assister à un règlement de comptes entre réalisateurs, autorisé par Disney. Pathétique...Ne reste que les moments de bravoure, qui impressionnent par leur ampleur, mais restent très mécaniques dans leur exécution. On a finalement l'impression que J.J. Abrams n'a pas grand chose à faire de cette réalisation et refuse de filmer correctement l'action, préférant agiter sa caméra dans tous les sens plutôt que de poser correctement ses situations.Pourtant, malgré ce qui ressemble souvent à un carnage narratif, le film se regarde. Il peut énerver, désespérer par ses choix (ou ses « non-choix ») mais n'est pas aussi ennuyeux que pouvait l'êtreEt puis il reste ses quelques dernières minutes, où revient la magie.n'a jamais été meilleur que lorsqu'il s'épure, oublie ses effets spéciaux, son ambition commerciale et sa volonté de plaire à tout le monde. Les derniers plans sont réellement bouleversants et mettent un point final à la saga des Skywalker que nous avons accompagnés toutes ses années, peut-être pour mieux repartir...Car on le sait, malgré une promotion qui a lourdement insisté sur la fin supposée de la saga,reviendra en salles dès décembre 2022 avec un univers renouvelé et de nouveaux héros, déconnectés des Skywalker et d'un héritage bien trop pesant.C'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à ce formidable bac à sable : laisser les enfants de demain vivre leurs propres histoires.est mort. Vive