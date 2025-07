Peut-on tolérer que des millions d’auditeurs soient exposés à de la bouillie musicale 100 % synthétique, estampillée « artiste », sans aucune mention claire ? C’est tout l’enjeu de cette mascarade. CarThe Velvet Sundown n’est pas un cas isolé : ces derniers mois, plusieurs groupes du même genre ont émergé, surfant sur l’absence de règles strictes.

La plateforme Deezer, par exemple, a choisi d’apposer une mention sur certains morceaux, reconnaissant que « des pistes de cet album ont pu être générées par intelligence artificielle ». Spotify, de son côté, laisse The Velvet Sundown bénéficier de son badge « artiste vérifié » sans la moindre réserve.

Certes, on pourra dégainer l'argument fatigué que la musique a toujours évolué avec la technologie. On sample depuis les années 80, on auto-tune à foison depuis les années 2000, et même les Beatles ont vu ressuscité un de leurs morceaux grace à l’IA. Mais ici, on parle d’une création intégrale : pas d’humain pour la moindre ligne de basse, aucun interprète réel derrière la mélodie. Juste un modèle génératif nourri par des bases de données monumentales, qui recrache des morceaux « Spotify-friendly » en masse.

Une industrialisation qui pose deux problèmes. D'abord, elle évince potentiellement des artistes humains qui peinent à vivre de leur art dans des playlists saturées. Ensuite, elle piétine notre consentement d’auditeur : nous n’avons même plus la liberté de savoir si la voix que l'on entend vient d’un être humain ou d’un amas de lignes de code.

Beaucoup de mélomanes accepteraient peut-être d’écouter un morceau d’IA… à condition d’en être informés. En l’état, impossible de savoir : ces titres apparaissent au beau milieu de la manne du streaming musical comme s’ils provenaient d’un vrai groupe indépendant.

À terme, c’est toute la logique du streaming qui pourrait être détournée : si un « producteur IA » peut générer des centaines d’albums à coût nul, sans droits à reverser, la tentation sera grande d’inonder les plateformes, et donc nos oreilles d’un flot de contenus sans âme, mais optimisés pour séduire les algorithmes.

Cette affaire devrait forcer Spotify et les autres géants du streaming à sortir de leurs trous respectifs. Faut-il, oui ou non, signaler explicitement qu’un morceau est généré par IA ? Peut-on accepter de faire cohabiter sur un pied d’égalité des artistes en chair et en os, et des modèles génératifs ? Pour l’instant, la réponse est plus que floue, et c’est ce flou là qui est particulièrement irritant.

Spotify et ses homologues n’ont jamais été très prompts à la transparence, surtout quand cela pourrait affecter leurs sacro-saints algorithmes de recommandation. Mettre la moindre étiquette « généré par IA » risquerait d’effrayer l’auditeur ou, pire encore, de dérégler la grande machine à recommandations : le blasphème absolu, dans leur monde.

Pourtant, la question mérite d’être posée sans trembler : dans dix ans, combien de « groupes » adulés par des millions d’auditeurs existeront vraiment ? Combien seront en réalité de simples avatars marketés, façonnés pour flatter nos goûts comme on gave des oies ? Sans la moindre étincelle humaine, sans le moindre vécu, juste des coquilles vides bardées de data. Si la musique se transforme en simple paramètre destiné à nourrir des algorithmes affamés, ce ne sont pas seulement quelques accords qu’on sacrifiera, mais l’âme entière de cet art, réduite à un bourdonnement fade, sans émotion.