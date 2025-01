Face à ces propos, l'interviewer Harry Stebbings établit un parallèle très juste avec une autre pratique : « C'est comme la course. Il est difficile de courir, c'est douloureux. Ce n'est pas particulièrement agréable, mais on finit par aimer cela, on s'améliore, on progresse, et quand on parle avec des coureurs, ils adorent ». Un constat que l'on pourrait calquer d'ailleurs avec n'importe quel autre loisir, sport ou savoir faire.



Shulman lui répond alors : « Mais la plupart des gens abandonnent cette activité parce qu'elle est difficile, et donc je pense que les personnes que vous connaissez qui pratiquent la course représente une portion biaisée de la population ». Un discours qui sous-tend une affirmation qui peut apparaître comme méprisante, voire insultante pour les musiciens : la difficulté et le dépassement de soi ne constituent donc pas, selon lui, des éléments fondamentaux de l'épanouissement artistique. Une vision technocentriste et quelque peu réductrice de l'art.

C'est en réalité toute l'approche de Suno AI qui transpire à travers la vision de son dirigeant : pour démocratiser la création artistique, l'accessibilité immédiate doit l'emporter sur l'apprentissage. Si pour le moment, les morceaux générés par IA sonnent toujours un peu faux, il arrivera bien un jour où ceux-ci seront bien plus convaincants. Se poseront alors ces questions : comment garantir que ce type de musique conserve une dimension artistique ? Que signifiera être musicien, une fois ces outils suffisamment maturés ?