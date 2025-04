jvachez

Filtrer quand c’est de la mauvaise qualité OK, mais filtrer toute l’IA non ! C’est une erreur ! L’IA est clairement l’avenir de la musique, l’image et la vidéo, tout ne sera certes pas du one click mais tout sera créé à partir d’« assemblages » de générations IA dans l’avenir, plus personne ne partira d’une partition vide et fera tout en manuel. L’IA c’est en gros la mécanisation qu’il manquait à l’art.