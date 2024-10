Concernant l'usage de l'IA, quels sont selon vous les défis éthiques et juridiques lorsque l'on génère des morceaux imitant le style d'artistes existants ?

C’est une question importante, et je pense qu’il est nécessaire de légiférer et de mettre en place des règles claires. Le but n’est pas de freiner l’évolution technologique, mais d’encadrer son utilisation pour garantir une transparence envers les auditeurs et consommateurs. Cela s’applique également à la gestion des droits, où un cadre juridique protège déjà les œuvres. Il y a une certaine urgence, car les mauvaises pratiques deviennent rapidement des normes, et il est souvent difficile de revenir en arrière.

Ce sujet ne concerne pas uniquement le monde de la musique. La création artistique assistée par intelligence artificielle existe déjà dans les domaines de l’image et de la vidéo, ce qui montre bien que la problématique est plus large et touche l’ensemble des arts créatifs.