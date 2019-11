Baby Yoda fait craquer Internet ? Disney répond par… du merchandising 🤑

© Disney

Un merchandising hâtif et bâclé

La qualité du merchandising laisse à désirer. © Disney Store

Des produits dérivés discrets pour ne pas spoiler

Source : Disney Store

Officiellement présentée comme « The Child » (l'enfant) par Disney, l'adorable petite créature verte fait une entrée remarquée sur le store de la firme. Mais pas forcément pour les bonnes raisons.Star Wars et produits dérivés sont un quasi-pléonasme. Et il faut bien reconnaître qu'en la matière, LucasFilm aussi bien que Disney jouissent d'une certaine expertise. D'autant plus étonnant, donc, que le merchandising dédié à Baby Yoda soit aussi... approximatif.T-shirts simplistes, détourage du personnage à la truelle sur Photoshop... Un résultat que tout un chacun est en mesure d'obtenir en quelques minutes via un célèbre site d'impression de cartes de visite.Aussi le merchandising figurant « The Child » apparaît aussi décevant qu'opportuniste de la part d'une entreprise qui ne semble même pas s'être aperçue qu'elle tenait là une véritable mascotte en puissance pourPourtant, une autre vérité existe concernant l'approximation des produits dérivés issus de. Comme le rapportait il y a quelques jours CNBC , Disney aurait volontairement passé sous silence toute production de merchandising concernant le show de Jon Favreau afin de ne pas spoiler la présence de certains personnages.Une décision qui a du sens, tant on sait que de nombreuses révélations involontaires ont déjà pu être faites sur la saga Star Wars par le biais du marketing ou de produits dérivés.Une raison qui explique donc la piètre qualité du merch dédié pour le moment à. Après tout, seuls deux épisodes ont pour le moment été diffusés. Mais, comprenez, les fêtes de Noël approchant, il ne s'agirait pas de manquer une occasion de capitaliser sur un personnage déjà culte.