Disney aurait fait disparaître les memes Baby Yoda, mais la force était déjà trop puissante

Baby Yoda de retour en GIF !

Source : TechCrunch

Pour celles et ceux qui ont pu bénéficier du lancement de Disney+ ( dont l'arrivée en France est prévue pour le 31 mars 2020 ), il est possible de visionner, depuis quelques semaines, la toute nouvelle série tirée de l'univers Star Wars,. Un show qui permet notamment de découvrir un petit personnage, rapidement surnommé «».Rapidement, des centaines de GIFs mettant en scène ce nouveau personnage ont circulé sur le web, et notamment via Giphy. Toutefois, certains de ces GIF ont mystérieusement disparus de la plateforme, suite (entre autres) à un article publié sur Vulture . L'hypothèse selon laquelle Disney avait orchestré cette disparition soudaine ne s'est pas faite attendre.Mais c'est finalement Giphy a tenu à clarifier la situation, expliquant avoir «» et précisant : «».Difficile de savoir si Disney a fait peser ou non une quelconque pression en invoquant la question des droits d'auteur, mais toujours est-il qu'il est à nouveau possible d'inclure Baby Yoda un peu partout, et c'est bien là l'essentiel, non ?