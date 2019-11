Disney+ ouvrira ses portes en France le 31 mars 2020

Disney+, votre nouveau service de streaming, dès le 31 mars 2020 en France. pic.twitter.com/yuTTx8pofD — Disney (@DisneyFR) November 7, 2019

Des exclusivités Marvel Studios pour attirer le public français



Il faudra faire preuve d'un peu de patience pour profiter des films et séries Disney sur le territoire français. Dans un tweet, Disney vient d'annoncer le lancement de la plateforme de streaming Disney+ pour le 31 mars 2020 en France ainsi qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. D'autres pays seront ajoutés prochainement à cette liste.Disney+ sera disponible pour les utilisateurs américains dès ce 12 novembre et proposera une très large partie du catalogue du studio aux grandes oreilles ainsi que plusieurs contenus exclusifs comme, la première série dérivéeSi l'on peut craindre que les fans n'attendent pas sagement le lancement de la série pour la regarder sur d'autres réseaux moins légaux, Disney a plusieurs cordes à son arc pour convaincre les utilisateurs au printemps prochain, notamment une sériequi sera disponibles à cette date.Le catalogue complet et le prix final n'ont pas été annoncés mais l'on peut supposer qu'il sera proche du tarif en dollars fixé à 6,99$ / mois.