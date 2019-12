Le film Uncharted perd son réalisateur… une 6e fois

© SIE

La malédiction Uncharted

Source : Deadline

Mais pas de quoi se formaliser. Après tout, Travis Knight () n'est jamais que le sixième réalisateur à se casser les dents sur le projet. Est invoqué cette fois un problème de planning ; la faute à Tom Holland, auquel son rôle de Spider-Man occupe tout son temps.Occupé par le tournage à venir de la suite de, Tom Holland ne sera pas en mesure de faire preuve d'ubiquité pour assurer celui du film— dans lequel il doit incarner le jeune Nathan Drake. L'acteur reste associé au projet, tout comme Mark Wahlberg qui y incarnera Sully. Travis Knight, en revanche, est par la force des choses obligé de céder sa place ; le calendrier ne collant plus à ses disponibilités.Il va sans dire que la sortie du film en décembre 2020 est hautement compromise. Sony Pictures et PlayStation Productions sont de nouveau en quête d'un réalisateur pour assurer la pérennité du projet. En 10 ans, ce sont donc déjà six réalisateurs qui ont été écartés, ou ont renoncé à mener à bien le projet d'adaptation de la saga. David O'Russel, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy et Dan Trachtenberg accueillent donc aujourd'hui Travis Knight dans leurs rangs.