Dans le cadre de ses tests, UL Solutions a évalué 15 écrans OLED de Samsung destinés aux ordinateurs portables, tablettes et systèmes embarqués automobiles, ainsi que 7 dalles QD-OLED conçues pour les téléviseurs et moniteurs. On apprend ainsi qu'un OLED à 300 cd/m² est équivalent à un LCD à 510 cd/m². De son côté, la technologie QD-OLED à 500 cd/m² est perçue comme aussi lumineuses qu'un LCD à 767 cd/m².