Plus fort que LG ? Samsung annonce des téléviseurs QD-OLED à la luminosité époustouflante

Pour 2023, le géant coréen va continuer d’étendre sa gamme QD-OLED avec le S95C qui vient succéder au S95B de l’an passé. Cette gamme sera cette fois-ci disponible avec une plus large variété de diagonales : 55, 65 et 77 pouces. Nous apprenons également que Samsung va lancer une alternative un peu moins coûteuse avec le S90C, toujours dans ces trois mêmes diagonales, mais cette fois-ci le téléviseur sera livré sans boîtier One Connect et disposera d’une section audio moins flatteuse que le S95C.