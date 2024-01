CES 2024 : la "guerre des nits" sur les TV OLED touche-t-elle à sa fin ?

LG Display ne s’arrête pas en si bon chemin, et ce notamment grâce au Detail Enhancer que nous avons déjà évoqué. Celui-ci agit en améliorant les détails de luminosité sur l’ensemble de la gamme, dans les hautes lumières comme dans les basses lumières, avec un effet également présent sur les couleurs.



Le sud-coréen annonce une meilleure luminosité des couleurs, et ce jusqu’à 1 500 nits, ce qui correspondrait à un gain de 114 % par rapport à une dalle OLED classique. LG Display aurait ainsi amélioré des points cruciaux avec ses dalles OLED META 2.0. Alors que l’évolution était déjà bien visible avec le META 1.0, cela devrait être le jour et la nuit entre les dalles OLED classiques, que l’on retrouvera notamment sur le LG OLED C4, et les dalles OLED Meta 2.0 qui équiperont les LG OLED M4 et G4.