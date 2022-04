MiniLED : en quoi améliore-t-il vraiment l’affichage de nos TV et écrans PC ?

Refermons cette parenthèse pour évoquer les cas où une haute luminance plus que nécessaire, voire indispensable : pour les vidéastes, les graphistes et les métiers du jeu vidéo, ou encore pour les monteurs vidéo. Une nouvelle fois les besoins ne vont pas toujours être les mêmes, tout dépend de la façon de travailler et de l’environnement, et surtout du support final : internet, cinéma, jeu vidéo, et ainsi de suite. Le point crucial est de pouvoir reproduire des scènes et des images à haute dynamique. Il faut noter que ce besoin n’est pas toujours impérieux, certaines scènes peuvent être reproduites avec fidélité à l’écran : c’est le cas lorsque la dynamique est faible, c’est-à-dire lorsque l’écart entre les hautes et les basses lumières est réduit. Dans le cas inverse, l'HDR est salvateur. Dans une scène où les écarts de luminance sont importants, par exemple sur une image très contrastée où ombres et lumières se succèdent ou encore une scène de ciel étoilé où les noirs vont être particulièrement profonds et les étoiles plus ou moins lumineuses.