CES 2024 : le téléviseur transparent LG Signature OLED T arrivera dans l’année

Doté d’une transmission sans fil avec une portée de 9 mètres pour l’image et le son, tout comme les LG OLED M3 et LG M4, grâce au boitier Zero Connect, il se dote également d’un filtre de contraste. Celui-ci s’élève et s’abaisse, à l’arrière de l’écran, en appuyant sur un simple bouton de la télécommande, permettant ainsi de profiter soit de l’écran transparent, soit d’un écran opaque pour une expérience visuelle plus proche d’un téléviseur OLED classique.



En revanche, il faut bien noter que la dalle OLED de ce téléviseur ne peut rivaliser avec celles qui équipent les derniers téléviseurs OLED du fabricant, comme le LG OLED G3 par exemple, notamment en matière de luminosité puisqu'il n'est pas équipé de la technologie MLA du fabricant coréen. Enfin, précisons que L'OLED T embarque une interface WebOS remaniée, plus aérée, spécialement conçue pour l’écran transparent. Il se dote aussi de haut-parleurs, sous l’écran.