LG OLED M3 : la technologie Zero Connect pour un téléviseur ... sans fil !

Malgré une série d’annonces, un peu plus tôt dans la semaine, qui a concerné les gammes LG A3, B3, C3, G3 et Z3, LG avait encore une référence à sortir de son chapeau avec le LG OLED M3.



Cette toute nouvelle gamme, dont la présentation et le lancement ont été repoussés depuis deux ans en raison de la crise sanitaire, sera dotée de trois références avec les LG OLED77M3, LG OLED83M3 et LG OLED97M3. À l’heure actuelle, seule la dernière référence a été officialisée et brièvement présentée lors de la conférence de presse du constructeur coréen qui a eu lieu cet après-midi.



La série M3 sera similaire à la série G3 déjà dévoilée, à la différence qu’elle transmettra les signaux audio et vidéo grâce à un procédé qui ne requiert de ne connecter aucun câble au téléviseur. À l’instar de Samsung, LG va proposer un boitier pour déporter toutes ces connectiques, seulement ce boitier assurera une transmission sans fil grâce à une technologie que le fabricant nomme Zero Connect. Si l’on en croit les visuels fournis par LG, le boitier est relativement épais. Celui-ci aurait toutefois recours à un algorithme permettant aux signaux d’emprunter le meilleur chemin possible afin d’assurer une transmission fluide et sans coupure.