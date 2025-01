La "guerre des nits", si l'on peut résumer ainsi la rivalité entre les deux frères coréens, se poursuit ! Bien que le procédé de fabrication des deux entités n'aient pas changé, avec les technologies W-OLED d'un côté et QD-OLED de l'autre, il évolue avec pour objectif d'aller chercher de meilleures performances et une image toujours plus pure et réaliste. On fait le point sur ce que l'on sait à présent des dernières générations de dalles OLED des deux constructeurs coréens.

Avant toute chose, il faut d'abord savoir que lorsque l'on parle de dalles OLED de dernière génération, cela ne concerne qu'une poignée de téléviseurs, et non le catalogue OLED complet de ces marques. Ainsi, chez LG, cela concerne uniquement les séries OLED G5 et M5. Chez Samsung, on parle uniquement de la série S95F. Et encore, comme vous allez le voir, tous les modèles d'une même série ne sont pas toujours concernés. Naturellement, en tant que fournisseur via leur filiale display, Samsung comme LG équiperont d'autres téléviseurs (et moniteurs) avec leurs nouvelles dalles.