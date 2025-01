Parmi les autres nouveautés et avant de revenir plus en détail sur les annonces à venir à l'occasion du CES, ceux qui étaient allergiques à la Magic Remote de LG seront sans doute ravis d'apprendre que le constructeur à travaillé sur une nouvelle télécommande.



Plus compacte et plus ergonomique, l'AI Magic Remote intègre un bouton d'accessibilité et des fonctions d'IA avancées comme la reconnaissance vocale personnalisée. La fonction gyroscope pour la navigation à l'aide du pointeur est toujours d'actualité. Enfin, LG a pris soin de parsemer de l'IA un peu partout dans son système propriétaire WebOS, notamment pour de meilleures recommandations, pour personnaliser l'interface en fonction des préférences de chaque membre de la famille, et même avec l'objectif de personnaliser l'image et le son en fonction des préférences de chacun.