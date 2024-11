Comme précisé en introduction, les informations arrivent au compte-goutte, en attendant le CES 2025 qui débutera le 7 janvier. Ce matin, nous parlions déjà de l'évolution de l'OLED du côté des moniteurs, avec un écran QD-OLED 500 Hz chez Samsung, et un autre chez LG avec une référence W-OLED ultrawide de 45 pouces. On en sait également un peu plus concernant les téléviseurs !



Tout d'abord, nous savons désormais que LG conserva la même dénomination que l'an passé pour ses modèles phares. Pour cause, les LG OLED C5 et LG OLED G5 sont apparues dans une base de données de certification coréenne pour une mise sur le marché dans le pays. Sont notamment nommées les références LG OLED55C5KNA et LG OLED65C5KNA, ainsi que les LG OLED55G5KNA et LG OLED65G5KNA. Les deux images ci-dessous proviennent de cette base de données.