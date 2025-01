En effet, cette technique consiste à déposer des couches de matériaux organiques sur un substrat via des gouttelettes de liquide projetées par des têtes d'impression, à un niveau millimétrique. Première grande différence avec la technique classique, l'Inkjet OLED ne nécessite pas de chambre sous vide, crucial dans la technique d'évaporation, mais uniquement un environnement contrôlé (température et humidité). Cette dissemblance dans le procédé ne s'arrête pas là puisque l'impression par jet d'encre à la capacité d'être beaucoup plus précise. Pour vous donner un ordre d'idée, le procédé d'évaporation accuse un taux de rebut compris entre 40 et 60 % ! Oui, vous avez bien lu, entre 40 et 60 % des dalles partent directement à la poubelle, les techniques de recyclages étant loin d'être rentables…