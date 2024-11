La société évoque d'abord le passage des substrats en verre de 6ᵉ génération à ceux de 8ᵉ génération. Ces derniers sont environ deux fois plus grands que ceux actuellement utilisés, ils vont donc permettre de produire plus de dalles OLED à partir d'une seule plaque de substrat avec pour effet de réduire les coûts et de laisser la possibilité aux constructeurs de produire des écrans de tailles plus variées, du smartphone au téléviseur. Les matériaux seront par ailleurs déposés différemment sur le substrat ; les pixels pourront y être encapsulés individuellement sans que cela nécessite de masque. Applied Materials explique recourir à une méthode de dépôt sélectif, beaucoup plus rapide et précise, permettant au passage de préserver les matériaux organiques et d'en doubler la quantité par zone par rapport à la technologie précédente.