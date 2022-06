Vers des téléviseurs OLED moins chers ? Un nouveau concurrent dans la production de dalles TV OLED

La production de dalles OLED pour téléviseurs, réputée très difficile d'un point de vue industriel, est actuellement dans les mains d'un seul et unique fournisseur, LG Display. Ce dernier vend sa productions aux plus grands constructeurs de téléviseurs comme Sony, Panasonic et bien évidemment LG Electronics pour sa propre gamme de téléviseurs dont le LG G2, que nous avons eu l'occasion de tester tout récemment.