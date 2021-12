Samsung pourrait acheter des dalles OLED chez LG, vers un changement de cap pour la marque ?

Samsung bientôt client de LG sur l'OLED ? La rumeur prend petit à petit en épaisseur. Comme le rapportait en avril dernier le média coréen MTN, LG et Samsung auraient bel et bien commencé à discuter d'une transaction pouvant aboutir à la livraison de plusieurs millions de dalles OLED. Aujourd'hui de nouvelles informations relayées par The Elec (média coréen lui aussi et souvent bien informé) laissent entendre que Samsung serait fin prêt à passer commande à son concurrent, pour 2 millions de dalles.