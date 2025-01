Gemini va apporter de nouvelles capacités d'intelligence artificielle à la plateforme Google TV, au-delà des simples fonctions de recommandation et de recherche. On apprend par exemple que, grâce à des capteurs de proximité et des microphones longue portée, le téléviseur pourra détecter la présence des utilisateurs et s'activer automatiquement pour afficher des informations personnalisées comme la météo, l'agenda ou les actualités. Les téléviseurs TCL compatibles pourront également servir de hub central pour les appareils connectés du foyer avec un usage promis comme plus intuitif et naturel. Par exemple, un utilisateur pourra afficher le flux vidéo d’une sonnette connectée ou contrôler l’éclairage ambiant directement depuis l’écran de sa TV, sans télécommande ni application tierce.