Google veut faire de votre TV votre coach sportif

Les équipes de Google travailleraient d'arrache-pied à un plan baptisé en interne « Better Together » (« Meilleurs ensemble »). Son but est de créer un écosystème d'appareils Android mieux intégrés entre eux afin de proposer davantage de services et de fonctionnalités aux utilisateurs de ces appareils. Google souhaiterait notamment rendre possible l'ajout de cours de fitness et de sport accessibles depuis le Chromecast avec Google TV ou les téléviseurs connectés équipés de son système d'exploitation maison.

L'objectif ne serait pas, comme Apple avec Apple Fitness+, de proposer un service consacré monté par ses soins, mais de permettre à des services tiers de proposer leurs propres séances de coaching. Néanmoins, Google veut tout de même s'inspirer de son concurrent en travaillant sur une intégration des données récupérées par les montres connectées Wear OS et les bracelets connectés Fitbit, qui pourraient être directement affichées à l'écran.

Ces fonctionnalités ne seraient pas disponibles avant 2023, et Google pourrait attendre la sortie de la Pixel Watch, sa toute première montre connectée, pour en dévoiler plus à ce sujet.