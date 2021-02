Le Sony A90J définit un nouveau record de luminosité maximale pour un téléviseur OLED

L’Epson EF-12 est à la fois une montée en gamme et une évolution de l’EF-100 que nous avions testé il y a presque un an. Toujours en mode compact, ce nouveau mini vidéoprojecteur Epson est encore plus facile d’utilisation car il se suffit à lui-même. Il intègre en effet une partie connectée avec Android TV et un système son signé Yamaha, excusez du peu. Une solution prête à l’emploi qu’il nous tardait de prendre en main.