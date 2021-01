CES 2021 : Sony introduit son Cognitive Processor XR et acte le passage à Google TV

Sony promet ainsi un meilleur pic lumineux, des noirs plus intenses et des couleurs plus naturelles. En outre, les fonctions d’upscaling gagnent également en qualité de traitement selon le fabricant. En comparant sa technologie XR Upscaling et Object-based super resolution du processeur X1 Ultimate, il assure offrir une meilleure réduction de bruit, de détails nets et des textures réalistes pour une mise à l’échelle 4K / 8K équivalente à un contenu natif dans ces définitions, et ce toujours grâce à l’analyse simultanée des éléments de la scène sur de nombreuses zones. Enfin, l’algorithme de Sony permettrait aussi de profiter d’une plus large couverture colorimétrique qu’auparavant. La gestion des mouvements est également au programme avec XR Motion Clarity qui promet de minimiser le flou de mouvement et garantir la fluidité des images mêmes dans les scènes les plus rapides.