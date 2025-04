Si vous êtes un habitué des jeux Ubisoft, vous savez probablement que la majorité des titres du studio sont principalement centrés sur l'expérience solo. Pourtant, sur PC, les joueurs doivent obligatoirement se connecter à un compte Ubisoft avant de lancer leur partie, même dépourvue de fonctionnalité en ligne.

Un utilisateur a récemment fait cette découverte après avoir acquis Far Cry Primal sur Steam et tenté de le lancer sans connexion Internet. Résultat : impossible d'accéder au jeu sans être connecté et identifié sur les serveurs d'Ubisoft. Selon noyb, cette obligation permet à Ubisoft de collecter diverses informations sur les habitudes des utilisateurs en jeu.

Malgré les tentatives du plaignant pour obtenir davantage d'informations, Ubisoft a expliqué par l’intermédiaire de son service client qu’un contrôle de propriété était effectué au lancement, renvoyant ensuite à son contrat de licence et à sa politique de confidentialité. Ceux-ci stipulent que l’entreprise collecte des données personnelles « afin de vous offrir une meilleure expérience de jeu », qu’elle utilise « des outils d’analyse tiers pour collecter des informations concernant vos habitudes de jeu ainsi que celles d'autres utilisateurs et votre utilisation du produit », et qu’elle conserve des « données de jeu » ainsi que des « données de connexion et de navigation ».