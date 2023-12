Ubisoft évite de peu le drame de Noël : des pirates étaient à deux doigts de s'emparer de 900 Go de données

Après le hack de l'éditeur de jeux vidéo Insomniac Games plus tôt ce mois-ci, Ubisoft a bien cru subir le même sort ces derniers jours. Le studio français connu pour ses succès Assassin's Creed, Tom Clancy's, Rayman, FarCry ou plus récemment Avatar : Frontiers of Pandora, est parvenu à déjouer de justesse un piratage massif. L'entreprise a essuyé, le 20 décembre, une attaque semblable à celle menée contre Insomniac Games. Les hackers ont tenté de voler 900 Go de données, y compris les informations liées aux utilisateurs de l'un de ses jeux phares. La bûche de Noël a bien failli avoir un goût amer…