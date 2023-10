Le scandale de harcèlement secoue encore Ubisoft : cinq personnes en garde à vue

L'histoire a maintenant trois ans. Ubisoft avait été en effet en 2020 mis en cause pour des faits de harcèlement à la fois moral et sexuel par de nombreux employés. Un an après, une enquête avait expliqué que pas grand-chose n'avait changé au sein de l'entreprise. Mais le dossier pourrait être relancé par cette fois la mise en garde à vue de plusieurs personnes.