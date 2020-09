Ubisoft : une enquête dénonce les conditions de travail chez le studio en charge de Trackmania

« On savait que si on lui parlait, elle allait tout raconter à Florent, et qu’après on aurait droit à un tête-à-tête avec lui. Mais je pense qu’elle avait peur de lui, elle aussi ». D'après Numerama, le patron pouvait même pousser l'humiliation jusqu'à mettre sur la table des sujets familiaux avec des remarques de type, « Est-ce que tu penses que ton père serait fier de toi ? ». Témoignage encore plus accablant, une personne a déclaré : « il a parlé de ma famille, de mes complexes, de ma confiance en moi. À la fin, il m’a fait lire un poème d’une employée qui avait des pensées suicidaires, et il m’a demandé si ça me parlait ».