Le directeur créatif d'Assassin's Creed Valhalla licencié par Ubisoft

Une enquête interne a été menée

En juin, plusieurs femmes issues de l’industrie vidéoludique ont pris la parole pour dénoncer le comportement d’Ashraf Ismail. L’homme, fort du prochain opus d’Assassin’s Creed, aurait abusé de son statut et menti à ses conquêtes au sujet de son mariage.

Deux mois plus tard, et malgré les promesses de contrition de la part du cadre, une enquête supervisée par Ubisoft a finalement pointé en faveur d’un licenciement. « Suite à une investigation menée par une tierce partie, il a été déterminé que le contrat d’Ashraf avec Ubisoft devait être terminé » peut-on lire sur le message qui circule en interne et auquel Kotaku a pu avoir accès. « Nous ne pouvons fournir aucun détail sur cette enquête confidentielle » précise la même note.

Pour l’heure, on ignore qui a repris les rênes de la direction artistique d’Assassin’s Creed Valhalla. Le douzième opus majeur de la licence doit sortir le 17 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Series X, ainsi que sur PC et Stadia.