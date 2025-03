Les accusations dressent un tableau alarmant de la culture d'entreprise qui régnait au siège d'Ubisoft à Montreuil. Tommy François concentre la majorité des témoignages accablants, avec selon le rapport Altaïr, « 23 témoignages faisant état de faits d'attouchements corporels » et « 30 relatant des propos à caractère sexuel et sexiste non désirés ». Des employées rapportent notamment qu'il diffusait des films pornographiques dans l'open space et commentait régulièrement leur physique.