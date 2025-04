Au travers du réglage audio avancé, le joueur peut profiter d'une sélection d’options prédéfinies qui permettent de distinguer plus facilement certains sons comme les dialogues des personnages en jeu, des effets sonores subtils…

Quatre préréglages sont disponibles, à savoir Amplifier les sons graves, Amplifier la voix, Amplifier les sons aigus et Amplifier les sons plus faibles. Il est possible de définir le niveau d'amplification pour chaque réglage au gré de trois options, et le réglage audio avancé est disponible avec les écouteurs connectés en USB ou via la sortie casque analogique