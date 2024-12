L'interface épurée habituelle peut désormais céder sa place à l'un des quatre habillages historiques, chacun savamment recréé pour capturer l'essence de son époque. Le thème PlayStation 1 transpose l'iconique console grise en guise d'arrière-plan, pour vous laisser l'admirer sur l'écran d'accueil. L'interface PS2 fait revivre son menu emblématique, avec ses effets visuels caractéristiques qui ont marqué le début des années 2000. Le thème PS3 retrouve ses ondulations dynamiques qui avaient modernisé l'expérience PlayStation à l'époque de sa sortie. Quant à la PS4, son style distinctif s'adapte parfaitement aux menus de sa successeure et n'a finalement pas si mal vieilli.

On ne joue pas sur la corde de la nostalgie sans ajouter le son à l'image, et c'est bien le cas puisque tous les thèmes ont le droit à leur ambiance d'époque. Atmosphère rétro et minimaliste pour la PlayStation 1 et la PlayStation 2 retrouve son accord orchestral majestueux. La PS3 fait résonner son carillon délicat, tandis que la PS4 nous fait revivre sa signature sonore plus minimaliste.