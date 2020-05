Animal Crossing : l'acteur Danny Trejo organise une visite guidée de son île

Même les plus endurcis finissent par craquer pour Animal Crossing: New Horizons . Le véritable carton de Nintendo a notamment contaminé l’acteur américain Danny Trejo, qui se proposera prochainement de faire visiter son île .

Visite guidée chez Machete

Après Elijah Wood ou le rappeur T-Pain, Danny Trejo sera le prochain à offrir aux spectateurs du podcast Animal Talking un tour de son lopin de terre sur le dernier titre phare de Nintendo.

Déjà invité la semaine dernière, l’acteur de 76 ans nous avait surtout parlé de sa chaîne de restaurants Trejo’s Tacos et de son livre de recettes éponyme. Mais Danny Trejo est tombé très rapidement dans le bain Animal Crossing, et profitera d’un second passage dans l’émission début juin pour nous présenter à ses habitants et nous montrer ses aménagements.