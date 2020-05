Borderlands, le film : Cate Blanchett y tiendra bien un rôle principal

Si le doute est permis quant à la pertinence de l'adaptation en long-métrage des jeux vidéo Borderlands, il faut reconnaître que le réalisateur Eli Roth tente d’apaiser les sceptiques avec une première annonce de casting solide : Cate Blanchett (Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux et Hela dans Thor : Ragnarok, notamment) y tiendra le rôle de la Sirène Lilith.

Le réalisateur et l'actrice ont récemment travaillé ensemble dans le film à succès La Prophétie de l'horloge, et Roth déclare d'ailleurs à ce sujet que « Cate fait chanter chaque scène » dans laquelle elle est.

Reste désormais à savoir quels seront les autres personnages intégrés dans cette adaptation et qui seront les acteurs et actrices retenus pour les incarner. Des pronostics ? Ici nous ne cracherions pas sur The Rock pour Brick…