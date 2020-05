Charlize Theron est une mercenaire immortelle dans le trailer de The Old Guard pour Netflix

Pas de temps mort (c'est le cas de le dire) dans la bande-annonce de The Old Guard , un film d'action et de science fiction à venir le 10 juillet prochain sur Netflix .

C'est Gina Prince-Bythewood (Beyond the Lights) qui a eu la charge de réaliser la prochaine tentative de Netflix d'adapter un comics orienté super héros : The Old Guard de Greg Rucka.

À venir le 10 juillet prochain sur la plateforme de streaming, le film s'intéresse à Andy (Charlize Theron), la meneuse d'un groupe de mercenaires immortels qui se battent depuis des siècles afin de protéger le monde.

Jusqu'ici cachés, ces héros de l'ombre vont finir par être révélés au grand jour, attirant sans surprise les convoitises. La jeune Nile (Kiki Layne) va notamment se retrouver sous le feu des projecteurs ; au casting du film on retrouvera également Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts ou encore Lucas Marinelli.