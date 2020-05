Mad Max : George Miller travaille bien à un film prequel sur Furiosa

Dans une interview au New York Times, le réalisateur George Miller parle plus concrètement de ce qui n'était jusqu'ici qu'une (solide) rumeur : un film Max Max prequel dédié au personnage de Furiosa est bien en chantier. L'homme a notamment commencé la phase de casting pour trouver qui incarnera la version plus jeune de la charismatique guerrière incarnée par Charlize Theron dans Mad Max : Fury Road.

Pas d'effets spéciaux pour rajeunir l'actrice comme le souhaitait au départ Miller donc (la technologie n'est pas encore assez au point à son goût), tandis qu'une rumeur évoque le fait qu'Anya Taylor-Joy de Split ferait partie des auditionnées jusqu'ici. Pour plus de détails et surtout pour une date de sortie il faudra cependant se montrer encore très patient. En effet, ce nouveau film Mad Max n'arrivera pas avant le prochain projet de Miller, à savoir le film Three Thousand Years of Longing, dont la mise en production est actuellement retardée à cause du coronavirus.