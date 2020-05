Un préquel animé Transformers serait en chantier, par le réalisateur de Toy Story 4

Direction Cybertron et les jeunes Optimus Prime et Megatron.

À peine son Oscar en poche pour Toy Story 4 que Josh Cooley a décroché un nouveau projet pour le cinéma. Pour eOne et Paramount le réalisateur va en effet s'attaquer à un film Transformers en animation.

Celui-ci devrait se dérouler bien avant les événements montrés jusqu'ici au cinéma puisqu'il s'agira d'un préquel se déroulant sur Cybertron et s'intéressant à la relation entre Optimus Prime et Megatron. Pour écrire cette origin story ce sont les scénaristes de Ant-Man and the Wasp, Andrew Barrer et Gabriel Ferrari, qui ont été retenus.