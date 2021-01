Harry Potter : HBO Max aurait commencé à travailler sur une potentielle adaptation en série

Avec les milliards amassés par la franchise Harry Potter à travers les livres, les films, les produits dérivés ou encore les spin-off Les Animaux Fantastiques, ce n'était qu'une question de temps avant que Warner Bros. ne se penche sérieusement sur une adaptation pour le petit écran. À en croire les sources du souvent bien informé The Hollywood Reporter, c'est sur le service de streaming HBO Max que cela se passera.

Très peu de choses sont encore connues concernant ce projet, qui n'en serait qu'à ses premiers balbutiements ; si cela devait se concrétiser, il faudra donc se montrer patient. D'après le média américain, des dirigeants de HBO Max auraient, pour l'heure, rencontré plusieurs scénaristes potentiels pour trouver des idées larges afin d'adapter le monde imaginé par J.K Rowling à la télévision.

Spin-off sur des personnages existants ? Nouvelles têtes et nouvelles périodes ? Tout est possible, et pour le moment Warner Bros. et HBO Max nient l'existence du projet.