Hogwarts Legacy : J.K. Rowling n'est pas directement impliquée dans la création du jeu

Nous devons ce jeu basé sur la licence Harry Potter au studio Avalanche qui est à l'origine de Disney Infinity. Il ne faut donc pas confondre cette équipe avec Avalanche Studios, les créateurs de Just Cause, Mad Max et Rage 2. Quoi qu'il en soit, ce RPG en monde ouvert prendra place à Poudlard et ses environs à la fin des années 1800.