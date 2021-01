Oubliez toute notion de finesse avec le trailer de Godzilla vs Kong

Situé chronologiquement après Kong: Skull Island et Godzilla: King of the Monsters, Godzilla vs Kong ne cache pas vraiment l'élément central de son scénario : le film d'Adam Wingard (Death Note) va se faire s'affronter les deux gigantesques créatures. Si les motivations du Kaiju pour la destruction sont assez floues (il en a probablement assez d'être confiné sous l'eau), celles du gorille géant sont un peu plus claires : il veut retrouver son foyer, aidé dans sa quête par quelques humains, dont une enfant.

Au milieu du chaos que vont générer ces titans, un joli casting déjà aperçu ou non dans les films précédents de Warner Bros. et Legendary Pictures sera de la partie. On pourra notamment citer les deux principales têtes d'affiche que sont Alexander Skarsgård (Big Littles Lies) et Millie Bobby Brown (Stranger Things).