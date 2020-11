Monster Hunter, le film : des visages connus de la licence et une date de sortie en salles avancée

L'adaptation de Paul W. S. Anderson, connu notamment pour la série de films controversée Resident Evil, s'est parée d'un synopsis officiel à l'approche de sa sortie en salles dans certains pays. Sont notamment concernés la Chine, dont la sortie est prévue le 4 décembre, et les États-Unis, où la sortie a été avancée du 30 décembre au jour de Noël, le 25 décembre. Toutefois, en raison de la situation sanitaire, l'Europe ne verra pas le film sortir en salles avant le 22 avril 2021.

Voici, en substance, le synopsis du film : « Au-delà de notre monde, il en existe un autre : un monde peuplé de puissants et dangereux monstres qui règnent sur leur territoire par une férocité mortelle. Lorsqu'une soudaine tempête de sable transporte Capitaine Artemis (Milla Jovovich) et son unité dans ce nouveau monde, ils découvrent que cette terre inconnue abrite des énormes et terrifiantes créatures immunisées contre leur arsenal militaire. » Rien de véritablement nouveau sous le soleil, en somme.

En revanche, le trailer en prévision de la sortie en Chine introduit quelques visages connus de Monster Hunter World, le jeu Capcom le mieux vendu de son histoire. On y retrouve ainsi le Palico Chef Cuistot, l'Assistante et l'Amiral (incarné par Ron Perlman), représentés assez fidèlement pour un film live-action.

Reste à voir le résultat final, en décembre pour certains pays et en avril 2021 pour le public européen.