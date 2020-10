Monster Hunter : l'adaptation avec Milla Jovovich lâche une bande-annonce… monstrueuse ?

Déjà fort appréciée par ses fans de la première heure, la licence Monster Hunter a trouvé un nouveau souffle et un nouveau public en 2018 grâce à Monster Hunter World. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que Capcom ne se relance dans l'aventure (souvent nanardesque) de l'adaptation cinématographique de ses licences.

En attendant de voir le résultat, voici aujourd'hui venir la première bande-annonce de ce film Monster Hunter porté par Milla Jovovich, habituée des adaptations au cinéma de la licence Resident Evil. Elle retrouvera d'ailleurs une nouvelle fois Paul W.S. Anderson, aux postes de réalisateur et scénariste.

Au menu notamment : des soldats de notre époque visiblement transportés dans le monde de Monster Hunter, où de nombreux monstres (que les fans reconnaîtront sans mal) vont tenter d'en faire leur repas. Nos héros vont devoir troquer leurs armes à feu inefficaces et se confectionner armes et armures comme dans le jeu pour tenter de survivre et refermer le portail vers leur monde.

Reste désormais la question de la date de sortie. Sauf éventuel report pour cause de pandémie, Monster Hunter devrait arriver en salles fin décembre, alors qu'une date en avril 2021 avait été initialement annoncée.