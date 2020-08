Resident Evil va avoir le droit à sa série Netflix

Après l'adaptation de Castlevania en série animée, The Witcher en live-action ou encore son documentaire High Score sur l'histoire du jeu vidéo, Netflix semble définitivement apprécier ce média. La firme vient en tout cas de dévoiler un projet de série en live-action au nom parfaitement clair : Resident Evil.

Pas d'images, de casting ou de date à se mettre sous la dent pour le moment, mais quelques informations sont tout de même de la partie. Pour cette nouvelle adaptation de la célèbre licence d'horreur de Capcom lancée en 1996, et déjà usée jusqu'à la corde au cinéma avec l'actrice Milla Jovovich, l'intrigue se déroulera principalement à New Racoon City et y suivra les ados Jade et Billie Wesker. Sans surprise, ils y découvriront des secrets qui pourraient affecter le monde entier.