Toujours muet à propos du second opus, Ubisoft annonce un film Beyond Good & Evil sur Netflix

Mais en attendant le prochain jeu de Michel Ancel et ses équipes, les fans pourront découvrir un film Beyond Good & Evil produit par Netflix et la division de l'éditeur français Ubisoft Film & Television. Pour le moment, nous ne savons rien de plus si ce n'est que le long-métrage devrait opter pour un mélange live-action avec des éléments animés (comme pour le film Sonic).