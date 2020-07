Le second film Sonic sortira en 2022

Avec un box-office dépassant les 300 millions de dollars, Paramount Pictures et SEGA n'ont pas hésité longtemps avant de lancer la pré-production d'un second épisode. Ainsi, les producteurs viennent tout juste d'annoncer qu'un Sonic The Hedgehog 2 sortira dans les salles obscures dès le 8 avril 2022.