Sonic : l'apparence du hérisson bleu dans le prochain film va être modifiée

Des critiques finalement constructives et pas de changement de date de sortie

Source : Techradar

S'il est pour le moment impossible de juger le film dans son ensemble, le trailer a tout de même mis en avant deau vu du design original de ce personnage iconique de l'industrie du jeu vidéo. En effet,ne ressemble plus vraiment à un hérisson puisque le réalisateur Jeff Fowler a opté pour des proportions plus « humaines », ce qui est un peu dérangeant pour un animal.Ainsi, les réseaux sociaux se sont enflammés et plusieurs internautes ont livré leur version du personnage de Sonic pour le film. En modifiant principalementdu héros, il est vrai que nous obtenons un rendu bien plus convaincant (voici un exemple ). Cela n'a vraisemblablement pas échappé à l'équipe en charge du long-métrage.Dans un tweet , Jeff Fowler a remercié la communauté pour ses critiques et a annoncé queavant la sortie dans les salles obscures le 7 novembre aux USA et le 5 février 2020 en France. Pour le moment, cette décision, loin d'être anodine, ne semble pas impacter la date de lancement.